Adana'da 'hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' cinayeti! Emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "Eve gidip silahı aldım, vurdum"

Kan donduran olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve B.A., sokak ortasında tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen B.A., ruhsatsız tabancasını alarak Atay’la kavga ettiği sokağa döndü. Atay’ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran B.A., daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINI 'MOTOSİKLETİ HIZLI KULLANIYORSUN' DİYEREK TOKAT ATINCA ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan B.A.'nın, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan B.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay’ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

(DHA)

