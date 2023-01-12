HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da 'hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' cinayeti! Emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "Eve gidip silahı aldım, vurdum"

Adana'da 'hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' cinayeti! Emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "Eve gidip silahı aldım, vurdum"

12.01.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, aynı mahalleden iki arkadaşın kavgasında arkadaşlardan biri motosikletiyle evine döndü ve ruhsatsız tabancasını alarak kavga ettiği sokağa geldi. Arkadaşını görür görmez de kurşun yağdırıp ölümüne sebep oldu. Arkadaşını öldürdükten sonra kaçan şahıs saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Emniyetteki ifadesi ise kan dondurdu.

Adana'da 'hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' cinayeti! Emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "Eve gidip silahı aldım, vurdum"

Kan donduran olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve B.A., sokak ortasında tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen B.A., ruhsatsız tabancasını alarak Atay’la kavga ettiği sokağa döndü. Atay’ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran B.A., daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı.

arkadasini-motosikleti-hizli-kullaniyorsun-diyerek-tokat-atinca-oldurmus_9801_dhaphoto6

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

arkadasini-motosikleti-hizli-kullaniyorsun-diyerek-tokat-atinca-oldurmus_9801_dhaphoto4

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Sevgilisini katledip, intihar etti Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Sevgilisini katledip, intihar etti

ARKADAŞINI 'MOTOSİKLETİ HIZLI KULLANIYORSUN' DİYEREK TOKAT ATINCA ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan B.A.'nın, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan B.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.

arkadasini-motosikleti-hizli-kullaniyorsun-diyerek-tokat-atinca-oldurmus_9801_dhaphoto1

arkadasini-motosikleti-hizli-kullaniyorsun-diyerek-tokat-atinca-oldurmus_9801_dhaphoto3

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay’ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

arkadasini-motosikleti-hizli-kullaniyorsun-diyerek-tokat-atinca-oldurmus_5614_dhaphoto5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 bin TL de yetmedi! dükkanına geldiğinde gözlerine inanamadı20 bin TL de yetmedi! dükkanına geldiğinde gözlerine inanamadı
Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldıBebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı
Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandıBakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.