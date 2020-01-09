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  4. Adana'da husumetliler arasında sokak ortasında silahlı çatışma

Adana'da husumetliler arasında sokak ortasında silahlı çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 07:53 | Son Güncelleme

Adana'da husumetli oldukları öne sürülen Ömer K. ile Mehmet Y., sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeği ile çatıştı. Olayda Ömer K., her iki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Polise teslim olan Mehmet Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum" diye bağırdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Ömer K.'nin her iki bacağına isabet etti. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, olaya müdahale etti. Bekçilerin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'KİMSEYE HARAÇ VERMİYORUM'

Olayda kullandığı pompalı tüfek ile polise teslim olan Mehmet Y., kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince, "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum. Eroin satmak yasak, haraç toplamak yasak" diye bağırdı.

Polis aracına bindirilen Mehmet Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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