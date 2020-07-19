Adana'da iğrenç olay! 6 yaşındaki kızın anlatmasıyla iğrenç istismar ortaya çıktı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde eşi D.D.’nin ailesiyle aynı evde yaşayan G.D., çocuklarıyla otururken görümcesinin oğlu E.A.’nın konusu açıldı. G.D.'nin, “Siz, onun kötülüklerini bilmiyorsunuz” demesi üzerine anne G.D., durumdan şüphelenip kızıyla konuşmak istedi. Annesiyle evdekilerin olmadığı bir odada konuşan G.D., kuzeni E.A.’nın kendisini 2019 yılının ekim ayında ağabeyinin odasına götürdüğünü ve burada cinsel istismarda bulunduğunu, daha sonra da kasım ayında halasıyla birlikte gittiği Osmaniye’de uyurken, E.A.’nın odaya girerek kalçasına dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine şoke olan anne G.D., durumu eşi D.D.’ye söyledi. ŞİKAYETÇİ OLDU G.D. ve D.D. çifti, olayı netleştirmek için pedagog desteği almaya karar verdi. Kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan kızları G.D.’nin görüntüsünü çekip, pedagoga gönderen çift, kızlarının doğru söylediğini öğrendi. Bunun üzerine aile, istismarda bulunan yeğenleri E.A.’dan şikayetçi olmak istedi. Bir süre sonra baba D.D., şikayetçi olmaktan vazgeçti. 27 Mayıs 2019 tarihinde eşinin ailesinin saldırısına uğradığını iddia eden G.D., polis merkezine giderek hem eşinin ailesinden hem de kızına cinsel istismarda bulunan yeğeni E.A.’dan şikayetçi oldu. G.D.’nın bir türlü ulaşamadığı eşi D.D. ise bundan 3 gün sonra eşini arayarak kendisinin de yeğeninden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. G.D. eşiyle telefonda tartışınca D.D.’nin, yeniden karakola giderek eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden etki altında kalıp ifade verdiğini belirterek, şikayetini geri çektiği iddia edildi. G.D. bunun üzerine eşi D.D.’den boşanmak için 2019’un Haziran ayında dava açtı.

DAVA ERTELENDİ G.D.’nin şikayeti üzerine 28 Mayıs günü yakalama kararının çıkarılmasının ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklandı. 20 Ağustos 2019’de 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan E.A., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 16 Temmuz 2020’de Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şahitler dinlendi. Dava, 10 Kasım 2020’ye ertelendi. KIZININ ANLATMASIYLA ÖĞRENDİ İstismarı, kızı G.D.’nin anlatmasıyla öğrendiklerini belirten anne G.D., “Ben çalıştığım için evde değildim. Kayınvalidem ve görümcemle aynı evde yaşadığımız için kapıyı da kilitlemeden çıkıyorum. O sırada görümcemin oğlu, kendi evimizde kızımı ağabeyinin odasına götürerek istismarda bulunmuş. Daha sonra da bir gece kalmak için Osmaniye’ye gittiklerinde, kızımı da götürmüşlerdi. Yolda giderken kızım uyuyakalınca, onu E.A.’nın yatağına yatırmışlar. E.A. da okuldan geldiğinde, kızımın yanına gelerek kısa süreliğine istismarda bulunmuş” diye konuştu.