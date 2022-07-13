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Adana'da iki aile birbirine girdi, çatışma çıktı! 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni ise "pes" dedirtti

13.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aynı sokakta oturan komşu iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni "pes" dedirtti. Ortalığı savaş alanına döndüren kavganın çocukların oynadığı topun otomobile çarpması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Adana'da iki aile birbirine girdi, çatışma çıktı! 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni ise "pes" dedirtti

Adana’da aynı sokakta oturan komşu iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, çocukların oynadığı topun otomobile çarpması nedeniyle çıktığı belirlendi. Olay ise, 5 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde (38) ile Mesut Güneş (38) çiftinin çocukları Y.G. (16) ve M.G. (14) sokakta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların topu, komşuları İhsan Çaçan’ın (47) sokakta park halindeki otomobiline çarptı.

Sokaktan gelen ses üzerine balkona çıkan Çaçan, çocuklara tepki gösterdi. Daha sonra Çaçan, Güneş ailesinin evine gidip, “Çocuklarınız otomobilime zarar veriyor” dedi. Zübeyde Güneş de tepki gösterince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çaçan, Mesut Güneş’i darbedip evine döndü.

ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞ

Amcasının darbedildiğini öğrenen Mustafa Güneş telefonla aradığı arkadaşları Murat Kılıç, Mehmet Ziya Öztemel ve İbrahim Ekinci’yi (22) oturdukları sokağa çağırdı. Öztemel, sokağa çağırdığı İhsan Çaçan’a tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Çaçan’ın kardeşi Yasin Çaçan da pompalı tüfekle karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada İhsan Çaçan, yakınları İrfan, Yasin ve Azize Çaçan ile diğer aileden Öztemel ve İbrahim Ekinci yaralandı.

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4 SİLAHA EL KONULDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden İhsan Çaçan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen Mustafa Güneş, Murat Kılıç, Yasin Çaçan ile tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ziya Öztemel'i gözaltına aldı. Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 3 pompalı tüfeğe de el koydu.

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4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Güneş, Murat Kılıç, Mehmet Ziya Öztemel ile Yasin Çaçan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana top
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