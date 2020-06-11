HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga

Adana'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 07:35 | Son Güncelleme

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç. yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ve Ege Emre Ç., aralarında husumet bulunan İsa U., Mustafa S. ve Barış T. ile yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirlerine saldırdı. Tabanca ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç., çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonuGaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu
1/

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Diğer Haberler
Kocaeli’de palet deposu alev alev yandı

Sabaha karşı alevler yükseldi!

Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

Floyd'un ölümünün ardından Amazon'dan flaş karar

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı

HTŞ/HAD operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.