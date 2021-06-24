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  4. Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

24.06.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan Özgür K. isimli kadının, çatışma sırasında yoldan geçerken vurulduğu öğrenildi.

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grubun mahalle ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu çatışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI

Çatışmada Fatih Yıldırım, Sergen E., Ayaz G., Mert N., Bülent G., Serdal G. ve Özgür K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YOLDAN GEÇERKEN VURULDU

Sergen E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Özgür K. isimli kadının ise çatışma sırasında yoldan geçerken vurulduğu tespit edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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