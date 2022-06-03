HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da iki kardeş evde uyuşturucu üretip, suçu birbirlerine attı

Adana'da iki kardeş evde uyuşturucu üretip, suçu birbirlerine attı

03.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde sera kurup uyuşturucu üreten kardeşler suçu birbirlerinin üzerine attı. Daireye giren ekipler, evin bir odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Aramalarda uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen esrar, uyuşuturucu hap, 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi. Murat B. ile kardeşi Fırat B., ifadelerinde birbirlerini suçladı. Her ikisi de uyuşturucunun kendisine değil, kardeşine ait olduğunu söyledi.

Adana'da iki kardeş evde uyuşturucu üretip, suçu birbirlerine attı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde Murat B. ile kardeşi Fırat B.’nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin iki katlı müstakil evine operasyon düzenledi. Üst kattaki daireye giren ekipler, evin bir odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı.

Adreste arama yapan ekipler, seradaki 19 kök Hint keneviri, 256 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 2 havalandırma fanı, 5 LED lamba, 1 klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi.

evde-sera-kurup-uyusturucu-ureten-kardesler-sucu-birbirlerinin-uzerine-atti_6182_dhaphoto2

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Operasyonda gözaltına alınan Murat B. ile kardeşi Fırat B., ifadelerinde birbirlerini suçladı. Her ikisi de uyuşturucunun kendisine değil, kardeşine ait olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat ve Fırat B. kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

evde-sera-kurup-uyusturucu-ureten-kardesler-sucu-birbirlerinin-uzerine-atti_6182_dhaphoto3

Screenshot_8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepkiTÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki
Son seçim anketi yayınlandı! Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti! Bir parti oyunu yüzde 12'den fazla artırdıSon seçim anketi yayınlandı! Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti! Bir parti oyunu yüzde 12'den fazla artırdı
Düğünden hemen önce ortaya çıktı! İlaçların dozunu artırıp...Düğünden hemen önce ortaya çıktı! İlaçların dozunu artırıp...
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Yabancı uyruklu kişiden polislere çirkin hareketler! Emniyetten açıklama

Yabancı uyruklu kişiden polislere çirkin hareketler! Emniyetten açıklama

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.