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Adana'da ilginç olay: Teslim alınan cenaze başkasına ait çıktı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

31.07.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan ilginç olayda, dün öğle saatlerinde trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) cenazesi yerine yakınlarına gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan'ın cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi. Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Adana'da ilginç olay: Teslim alınan cenaze başkasına ait çıktı! Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi.

YAKINLARI ANLADI

Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı.

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KARIŞAN CENAZE MEZARDAN ÇIKARILIP, YENİDEN TOPRAĞA VERİLDİ

Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.

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Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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(DHA)

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