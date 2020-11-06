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  4. Adana'da inanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü

Adana'da inanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Adana'da köprüde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, 4 metre yüksekten kamyonetin üzerine düştü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da inanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü

Kaza, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Cihadiye Yolu üzerindeki bağlantı köprüsünde seyir halinde olan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tanker, köprüden, alt yolda ilerleyen kamyonetin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu belirtildi. (DHA)

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