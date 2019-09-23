HABER

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Adana'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Mönür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla teslim aldığı Selma Mönür'ün cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mönür'ün ölümü ile ilgili polisin araştırması sürüyor. (DHA)


44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Metrobüs durağında yangın paniği!Metrobüs durağında yangın paniği!
Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana İngilizce öğretmeni sır ölüm

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.