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Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 08:31 | Son Güncelleme

Adana’da aşırı alkollü bir şahıs evdeki eşyaları balkondan dışarı atıp daha sonra intihar etmek istedi. Polis şahsı bir süre sonra etkisiz hale getirerek aşağıya indirdi.

Olay Merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi Eminağa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin 3. Katında oturan isminin Orhan K. olduğu öğrenilen ve aşırı alkollü olan şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evin balkonuna çıkarak eline geçen cam şişe ve ev aletlerini pencereden dışarı attı. ,

EVDEKİ EŞYALARI DIŞARI ATTI

Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipleri dinlemeyen şahıs evde bulunan eşyaları balkondan dışarıya atmaya devam etti.

dısarı

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Olay yerine gelen takviye ekipleri gören Orhan K. evden 2 adet bıçak alarak evin çatısına çıkıp intihar edeceğini söyledi. Aşırı alkollü olduğu gözlenen ve ayakta duramayan Orhan K. zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı.

Elindeki bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar vermek isteyen şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı.Şahsın attığı materyaller yüzünden cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonrası Orhan K. Çatıdan indirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

yere attı

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan Orhan K.nın komşuları intihar girişimini evlerindeki pencereye çıkarak film izler gibi izlediği görüldü.

Olay sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri şahsın evden sokağa attığı eşyaları temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. (İHA)

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