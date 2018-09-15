Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

Olay Merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi Eminağa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin 3. Katında oturan isminin Orhan K. olduğu öğrenilen ve aşırı alkollü olan şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evin balkonuna çıkarak eline geçen cam şişe ve ev aletlerini pencereden dışarı attı. ,
EVDEKİ EŞYALARI DIŞARI ATTI
Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipleri dinlemeyen şahıs evde bulunan eşyaları balkondan dışarıya atmaya devam etti.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Olay yerine gelen takviye ekipleri gören Orhan K. evden 2 adet bıçak alarak evin çatısına çıkıp intihar edeceğini söyledi. Aşırı alkollü olduğu gözlenen ve ayakta duramayan Orhan K. zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı.
Elindeki bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar vermek isteyen şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı.Şahsın attığı materyaller yüzünden cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonrası Orhan K. Çatıdan indirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Öte yandan Orhan K.nın komşuları intihar girişimini evlerindeki pencereye çıkarak film izler gibi izlediği görüldü.
Olay sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri şahsın evden sokağa attığı eşyaları temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. (İHA)
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