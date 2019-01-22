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Adana'da joker şoku: 78 kişiyle anlaşmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Adana'da başka kişilerin yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tabir edilen 29 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15'i sürücü kursu yöneticisi, 14 kişi gözaltına alındı. Evlerine tek tek baskın yapılarak gözaltına alınan zanlılar 4 gün boyunca sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucu yakalanan 29 zanlının ismini bile yazamayan 78 kişiye ehliyet verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Adana'da 'joker' operasyonu

Adana'da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyen 78 kişinin yerine sınava girerek ehliyet verdikleri öne sürülen 15 sürücü kursu yöneticisi ile 14 joker adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle 78 okuma-yazma bilmeyen şahsa yerlerine sınava girerek ve sahte belge düzenleyerek ehliyet verdiğini belirledi.
Polis yaptığı çalışmada 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şahsın ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınava girdiğini saptadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis şafak vakti 18 Ocak günü evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılardan 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların adını bile yazamayan 78 şahsa ehliyet verdiği öğrenildi.
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