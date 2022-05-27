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Adana'da kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı! Mahmut Ç: Elif namussuzluk yaptı

27.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda Elif E. ve yanındaki arkadaşı Orhan K. sokak ortasında vurulmuştu. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.’yi yakalamak için çalışma başlatırken kadın ve erkeği vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut Ç. tutuklandı. Mahmut Ç.'nin 'Sıfır Bir' adlı dizide oyuncu olduğu ortaya çıkarken, ifadesinde ''Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif’i vurdum” dediği öğrenildi.

Adana'da kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı! Mahmut Ç: Elif namussuzluk yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. (22) isimli bir şahsın vurduğunu belirledi. Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı.

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''AĞABEYİME NAMUSSUZLUK YAPTI''

Emniyete götürülen Mahmut Ç.’nin ifadesinde, “Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif’i vurdum” dediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Mahmut Ç.’nin internet üzerinden yayınlanan “Sıfır Bir” dizinde oynadığı öğrenildi. Mahmut Ç.’nin dizide de birkaç kişiyi vurduğu için polis tarafından yakalanıp adli tıpa getirildiği, bu sırada da konuştuğu sahnelerin olduğu belirlendi.

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(İHA)

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