HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da kahreden görüntü! Sulama kanalında kayboldu, ailesi sinir krizi geçirdi

Adana'da kahreden görüntü! Sulama kanalında kayboldu, ailesi sinir krizi geçirdi

12.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah Bucak suda kayboldu. Baba Salih Bucak'ın eşi ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdiği görülürken dalgıç polisler, Abdullah’ın bulunması için çalışma başlattı.

Adana'da kahreden görüntü! Sulama kanalında kayboldu, ailesi sinir krizi geçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah’ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah’ın bulunması için çalışma başlattı.

Screenshot_1

sulama-kanalina-giren-abdullah-kayboldu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi_5874_dhaphoto3

sulama-kanalina-giren-abdullah-kayboldu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi_5874_dhaphoto4

sulama-kanalina-giren-abdullah-kayboldu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi_5874_dhaphoto6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Facebook'tan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! TutuklandıFacebook'tan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Tutuklandı
Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.