Adana'da kahreden görüntü! Sulama kanalında kayboldu, ailesi sinir krizi geçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah’ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah’ın bulunması için çalışma başlattı.

(DHA)

