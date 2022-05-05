HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da kahreden manzara! Çocukları eve kilitleyip cezaevine gitti... Çocukların yardım çığlığına mahalleli dayanamadı

Adana'da kahreden manzara! Çocukları eve kilitleyip cezaevine gitti... Çocukların yardım çığlığına mahalleli dayanamadı

05.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen korkunç olayda bir kadın cezaevindeki eşinin bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitledi. Evde kilitli kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, “Çocuğu boynundan tutmuş dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş'' dedi.

Adana'da kahreden manzara! Çocukları eve kilitleyip cezaevine gitti... Çocukların yardım çığlığına mahalleli dayanamadı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 52043. Sokak'ta meydana geldi. Sasha K. (32) uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı. Eşi Nur A. (29) ise 2 katlı müstakil evin giriş katında Muhammed (10), Rudeyne (8), Abdo (6), Besir (4), Rule (2) isimli 5 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Dün anne Nur A., iddiaya göre öğle saatlerinde oğlu Muhammed’i dövdü. Küçük çocuğu mahallede de sürükleyen kadın, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine oğlunu bıraktı. Bu sırada küçük çocuk annesinden kaçtı. Ramazan Bayramı nedeniyle eşinin görüşüne gitmek için evden çıkan Nur A., 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip cezaevine gitti.

Screenshot_2

PENCEREDEN YARDIM ÇIĞLIĞI

Evde kilitli kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Nur A.'ya ulaşarak eve çağırdı. Annenin cezaevinden gelmesi ise 4 saat sürdü. Bu sırada mahalleli kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Eve giriş için izin alamayan ekipler de anne Nur A.'yı beklemeye başladı. Annelerini beklerken evdeki çakmak ve bıçakla oynayan çocukları fark eden polisler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alarak muhtemel bir faciayı önledi.

Abdo K., babasının cezaevinde olduğunu söyleyerek, “Babam cezaevinde, annem babamın görüşüne gitti” dedi.

Screenshot_3

“YAZIK BU ÇOCUKLARA”

Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, “Çocuğu boynundan tutmuş dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara” diye konuştu.

Screenshot_4

Yaklaşık 4 saat sonra anne Nur A.'nın eve gelip kapıyı açması ile çocuklar dışarı çıkarıldı. Anne Nur A., ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Anne Nur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan çocukların evdeki bazı eşyaları da pencereden dışarı atarken atık toplayıcıların o eşyaları almaya çalışması dikkat çekti.

Screenshot_5

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Elektriği kesip, çocukları bodruma kilitledilerAkılalmaz olay! Elektriği kesip, çocukları bodruma kilitlediler
DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"
Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testiBöylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Bakın nerede ve ne halde bulundu

Bakın nerede ve ne halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.