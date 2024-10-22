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  4. Adana'da kahreden olay! 3 küçük çocuk feci şekilde yanarak can verdi: Üşümesinler diye...

Adana'da kahreden olay! 3 küçük çocuk feci şekilde yanarak can verdi: Üşümesinler diye...

22.10.2024 09:43
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 09:43
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Adana'dan gelen haber yürekleri sızlattı! Yüreğir'de yaşayan Suriye uyruklu bir aile çocukları üşümesin diye bir tanesinin yatağının altına ısıtıcı koydu. İlerleyen dakikalarda facia yaşandı ve çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların en büyüğünün 6, en küçüğünün 1 yaşında olduğu belirlendi. Anne evden çıkarak yangından kurtulurken babanın ise işte olduğu belirlendi.

Adana’da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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ÜŞÜMESİNLER DİYE...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı konuldu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu.

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3 ÇOCUĞUN ACI SONU

Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana ısıtıcı
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