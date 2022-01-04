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  4. Adana'da kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Adana'da kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

04.01.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün en acı haberi Adana'dan geldi. Çocuklarını okula göndermek için uyanan anne, sobalı odada yatan eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Annenin çığlıklarına koşan mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere haber verdi. Yapılan incelemelerde baba ve iki çocuğunun sobadan zehirlendiği belirlendi.

Adana'da kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Adana'dan sabah saatlerinden gelen acı haber yürekleri yaktı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah saatlerinde çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gitti. Daha sonra anne, uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

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ANNENİN ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

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YAKINLARI KAHROLDU

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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