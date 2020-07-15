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  4. Adana'da kahvehanede kanlı infaz! Kapıdan girer girmez kurşun yağdırdı

Adana'da kahvehanede kanlı infaz! Kapıdan girer girmez kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi kahvehanenin arkasında kapısından içeri girdikten sonra, kahvehanede oturan kişiyi başından ve karın kısmından tabanca ile vurarak öldürdü.

Adana'da kahvehanede kanlı infaz! Kapıdan girer girmez kurşun yağdırdı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4377 sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kahvehanenin arka kapısından girerek içeride oturan Emrah Gülçiçek’in başına ve karın kısmına tabanca ile ateş etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli koşarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahalleli silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Emrah Gülçiçek’in öldüğünü belirledi. Gülçiçek’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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