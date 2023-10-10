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Adana'da kan donduran olay! 8 yaşındaki çocuğu kasığından vurup, 'Yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar

10.10.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Adana'da, kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen A.K.'nin (31) oğlu 8 yaşındaki M.K., tabancayla kasığından vuruldu.

Adana'da kan donduran olay! 8 yaşındaki çocuğu kasığından vurup, 'Yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Y.Y. tutuklandı.

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ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEYİNCE, TEHDİTLER BAŞLADI

İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.'nin ailesinden kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KASIĞINDAN VURDULAR

Olayların ilkinde, 10 gün önce A.K.'nin annesi Z.K. darbedildi. 7 Ekim'de meydana gelen olayda ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor.

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"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ" MESAJI

Polise şikayette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hala sokakta gezip, tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., "Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı, hastanede. 'Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum" diyerek yardım istedi.

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(DHA)

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