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Adana'da kan donduran olay! Oğlunu öldürüp yol kenarına attı: Ardından yaptıkları ise korkunç...

04.01.2025 13:20
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan bir olay duyanların adeta kanını donduruyor. Mehmet Dinç ismindeki baba 15 yaşındaki oğlunu başından vurduktan sonra cansız bedenini yol kenarına attı. Kan dondurucu olay sonrası baba hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Adana'da kan donduran olay! Oğlunu öldürüp yol kenarına attı: Ardından yaptıkları ise korkunç...

Adana'da 31 Aralık tarihinde 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Dinç'in cansız bedenini bulan vatandaşlar derhal jandarma ve sağlık ekiplerine durumu anlattı. Yapılan incelemeler sonunda kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.

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Cenaze, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve ertesi gün defnedildi.

Jandarma ekipleri, Dinç’in uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi. Olayın aile içi bir kavgadan kaynaklandığı değerlendirildi.

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OĞLUNU ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATTI

Baba Mehmet Dinç'in, tartışma sırasında oğlunu tabancayla vurduğu, cesedi yol kenarına bırakarak cinayeti gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

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ANNE OLAYI GİZLEDİ

Mehmet Dinç, ifadesinde cinayeti itiraf ederken, anne Sevinç Dinç, eşinin tehditleri nedeniyle olayı gizlediğini söyledi.

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ANNE BABA TUTUKLANDI

Baba Mehmet Dinç'in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan baba Mehmet Dinç, anne Sevinç Dinç ve abla E.D. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, anne ve babayı tutuklarken, abla E.D. serbest bırakıldı.

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Ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirdi ve evin önündeki otomobilde kan izlerine rastladı.

Tabanca ve kan örnekleri inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. Rafet Dinç’in cansız bedeninin, baba Mehmet Dinç tarafından yıkandığı da öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana Yüreğir
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