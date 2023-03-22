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Adana'da kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesip öldürdü

22.03.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Adana’da meydana geldi. 40 yaşındaki K.S. isimli şahıs, tartıştığı eşi Sultan Sarı’nın (40) boğazını kestikten sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sultan Sarı, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesip öldürdü

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. K.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle K.S., bıçakla eşinin boğazını kesti. Evden çıkan K.S., motosikletine binip olay yerinden kaçtı.

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Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Sultan Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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cinayet Adana

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