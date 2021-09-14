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  4. Adana’da kanlı gece gece! Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar

Adana’da kanlı gece gece! Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar

14.09.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu Ekrem A.’yı bıçaklayarak darbetti. Olaydan sonra Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ekrem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler ise her yerde aranıyor.

Adana’da kanlı gece gece! Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar

Olay, saat 03.00’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.Y. ve İ.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan Ekrem A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Y.Y. ve İ.Y. yanlarında getirdiği sopa ve bıçakla Ekrem A.’yı darbettikten sonra bıçakladı. Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ekrem A.’yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ekrem A.’yı ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı duyan Ekrem A.’nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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