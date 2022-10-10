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  4. Adana'da katliam gibi kaza! Elektrikli scooter sürücüsü feci şekilde can verdi

Adana'da katliam gibi kaza! Elektrikli scooter sürücüsü feci şekilde can verdi

10.10.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli scooter sürücüne araba çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrikli scooter sürücüsünün öldüğünü tespit etti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana'da katliam gibi kaza! Elektrikli scooter sürücüsü feci şekilde can verdi

Adana'da otomobil seyir halindeki elektrikli scooter’a arkadan çaptı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otomobil, 38 yaşındaki Ersin Lastikçi’nin kullandığı elektrikli scooter’a arkadan çarptı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi’nin öldüğünü tespit etti.

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Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana elektrikli scooter
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