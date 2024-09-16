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  4. Adana'da katliam gibi kaza! Tır işçi servisini biçti: 4 ölü, 6 yaralı

Adana'da katliam gibi kaza! Tır işçi servisini biçti: 4 ölü, 6 yaralı

16.09.2024 09:59
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Adana'da güne katliam gibi kazayla başladı! İşçi servisiyle tırın kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı Olay yerine çok sayıda ekip sevkedildi. İşçilerin taşıyan minibüsün Hatay'dan geldiği belirlendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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TIR İLE MİNİBÜSÜN FECİ KAZASI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı.

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KATLİAM GİBİ...

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Servis minibüsünün Hatay’ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi. (DHA)

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5Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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