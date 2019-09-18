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Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarına karşı tepki eylemlerine ilişkin yasağını üçüncü kez uzattı.

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından, 19 Ağustos 2019 tarihinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları haklarında PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden alındığı, yerlerine Diyarbakır, Mardin ve Van Valileri Belediye Başkan Vekilleri olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, Adana sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 18 Eylül 2019 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle” gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

(İHA)

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