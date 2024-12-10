Adana'da kebapçıya silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı.

BOYNUNDAN VURULDU

Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Y., boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ifade üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Şehmus Y., ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır