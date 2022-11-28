Adana'da kimya fabrikasında yangın! Patlama ihtimalini karşı bölge kapatıldı

Adana'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Patlama tehlikesine karşı yangın bölgesine geçişler kapatılırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevlere çok sayıda arazöz ve tankerle müdahale etmeye başladı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yangın sırasında fabrikada bulunan kimyasal madde nedeniyle patlama ihtimaline karşı bölgedeki yollar ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. (DHA)

