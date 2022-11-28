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Adana'da kimya fabrikasında yangın! Patlama ve zehirlenme ihtimalini karşı bölge kapatıldı

28.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu bölgeye geçişlerin, söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Adana'da kimya fabrikasında yangın! Patlama ve zehirlenme ihtimalini karşı bölge kapatıldı

Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın ham madde deposunda çıkan yangında, alevlerin tüm tesisi sardığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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BÖLGEYE GEÇİŞLER KAPATILDI

Kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme ve patlama riskinin bulunduğu bölgeye geçişlerin, söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

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Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi.

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Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı, söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. (DHA-AA)

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patlama Adana fabrika

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