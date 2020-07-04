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  4. Adana'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu

Adana'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 01:20 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, kına gecesi eğlencesinde havaya tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Adana'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu

Alınan bilgiye göre, Cem Demirel ile Ayşe Kara çiftinin düğünü öncesi Bulduklu köyü Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesi sırasında kimliği belirlenemeyen iki kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Damadın dayısının eşi Eşe Günel (49) ile yeğeni Berat Demirel (15) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Demirel, ameliyata alınırken, Eşe Günel ise ilk müdahalenin ardından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, havaya ateş açan iki şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı. (AA)

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