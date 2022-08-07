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Adana'da kiracı dehşeti! Çok sayıda ekip sevk edildi

07.08.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kiracı, çıkan tartışmada aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaralayıp kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken ev sahibinin kardeşinin durumun ağır olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kiracı dehşeti! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Çıkan tartışmada kiracı, aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalamak için çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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TARTIŞMA BAŞLADI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2949. Sokak'ta üç katlı apartmanın bahçesinde, ev sahibi Nurettin B. ile kiracısı Serhat Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Y., tabancayla ev sahibi ile kardeşi Yunus B'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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