Adana'da komşularına sinirlendi, aldırdığı karar şoke etti!

Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durdurmak zorunda olan vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu'ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı. Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti.

"BİZ MÜSAADE ETMEYİNCE..."



Bina'da mülk sahibi olan Edebiyat öğretmeni Beytullah Oğuz, tanımadıkları bir kişinin binanın altında bulunan 2 adet dükkanı satın aldığını belirterek, "Dükkanları 1+ 0 daireye çevirmek istedi. Apartmanda buna müsaade etmedi. Çünkü bu evlerin ne amaçla kullanılacağı biz bilmiyoruz. Biz müsaade etmeyince kendisi ilk önce bizim birkaç arkadaşımızı tehdit ederek ben yaparım binanızı yıktırırım demiş. Biz dedik herhalde böyle bir şey yapamaz. İlerleyen süreçte bir kaç hamle daha yaparak bizi korkutmaya çalıştı. 1+0 eve müsaade etmeyince kanunda bulduğu bir yasa ile müracaat ederek binaya çürük raporu almışlar" dedi.