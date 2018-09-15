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Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:49 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobil çok sayıda vatandaşın olduğu kafeye daldı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kafenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın kafeye bir anda girdiği ve vatandaşların aracın altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.

Olay, Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarı’ndaki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EVU 52 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda vatandaşın bulunduğu kafeye daldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası kafe

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