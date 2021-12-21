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  4. Adana'da köpek tarafından kovalanan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı

Adana'da köpek tarafından kovalanan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı

21.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir bakkal dükkanından içecek çalan hırsızları bekçi köpeğinin kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Gece bakkal dükkanına gelen iki kişi dışarıda bulunan dolabın kilidini kırarak içecek çalmaya başladı. Bu sırada sanayi çarşısındaki bekçi köpeği, hırsızları fark edip havlayarak yanlarına koştu. Köpeği fark eden hırsızlar olay yerinden kaçtı. Köpek hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, köpek ise hırsızların uzaklaştığını görünce kovalamayı bıraktı. Bu anlar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"KÖPEK OLMASA DOLABI BOŞALTACAKLARDI"

Bakkal dükkanı sahibi Mutlu Boyacı, gece iki kişinin iş yerinin önündeki dolabın kilidini kırarak içecek çaldığı sırada köpeğin hırsızları kovaladığını belirterek, “Köpek, bakkalın soyulmasının önüne geçti. Köpek olmasa bütün dolabı boşaltacaklardı. İyi ki köpek varmış” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Adana
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