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Adana'da korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk öldürülüp yol kenarına atıldı... Anne ve baba gözaltına alındı

03.01.2025 11:48
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Adana Yüreğir'de 15 yaşındaki Rafet Dinç'in cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili olarak Dinç'in anne ve babası için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cinayeti babanın işlediği, annenin de gizlediği öne sürüldü. Korkunç olayla ilgili olarak baba M.D. ve anne S.D. gözaltına alındı

Adana'da korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk öldürülüp yol kenarına atıldı... Anne ve baba gözaltına alındı

Yüreğir ilçesindeki Geçili Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen bir kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında bir beden gördü.

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15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BAŞINDA VURUP YOL KENARINA ATMIŞLAR

İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yoldaki kişinin cansız olduğunu tespit etti. Ölen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi. Dinç'in başından vurulup öldürüldüğü öğrenildi.

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ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki çocuğu cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Dinç toprağa verildikten sonra cinayet şüphelisi olarak anne ve babası gözaltına alındı. Soruşturma başlatan jandarma, Dinç'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle ailesi ile sık sık tartıştığını belirledi.

'BABA ÖLDÜRDÜ ANNE GİZLEDİ' İDDİASI

Baba M.D.'nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı iddia edildi. Baba M.D. ile olayı gizlediği iddia edilen anne S.D.'yi jandarma tarafından gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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