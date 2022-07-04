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Adana'da korkunç cinayet! Eski milli atlet av tüfeğiyle öldürüldü

04.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan korkunç olayda 33 yaşındaki Lokman D., dün tartıştığı eski milli atlet olan komşusu 66 yaşındaki Ahmet Pekyen'i bugün oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alınan Lokman D.'nin Pekyen ailesinin üyelerini dün akşam "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği öne sürülürken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Adana'da korkunç cinayet! Eski milli atlet av tüfeğiyle öldürüldü

Eski milli atletin öldürüldüğü korkunç olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİTİ

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6’ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı. (DHA)

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cinayet Adana
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