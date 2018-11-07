Adana'da korkunç 'E' harfi cinayeti!

Adana'da yaşayan Muhittin Dağoğlu (48), bir süre önce bir şirket kurarak, "Rebine" markasıyla çay poşetleme işine başladı. Bir süre sonra Nezir D. de "Rebin" markasıyla çay poşetleme şirketi kurdu. Durumu öğrenen Dağoğlu, önce Nezir D. ile tartıştı, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet etti. Bunun üzerine Nezir D.'nin şirketine para cezası kesen bakanlık, çaylara da toplatma kararı verdi. Bunun üzerine husumet büyürken, araya aile büyükleri girip taraflar arasında geçici bir barış sağladı.
KURTARILAMADI
Ancak geçen cumartesi mahallede karşılaşan iki arkadaş çayın ismi ve ceza nedeniyle tartıştı. Olay yerine Nezir D.'nin oğulları Fatih D. (19) ile H.D.'nin (16) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve iki oğlunun bıçakladığı Dağoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Baba ve iki oğlu tutuklandı. Dağoğlu'nu, H.D.'nin bıçakladığı öne sürüldü. (Sabah)
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