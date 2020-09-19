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Adana'da korkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 02:04 | Son Güncelleme

Adana’da aşırı süratli oldukları öne sürülen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç park halinde 3 araca çarparak durabildi. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Adana'da korkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgay S. idaresindeki otomobil ile Halil K. yönetimindeki hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Halil K. idaresindeki hafif ticari araç ve Turgay S. yönetimindeki otomobil park halinde bulunan 2 ticari taksi ve bir otomobile çarparak durabildi.

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"OTOMOBİLİN İÇİNE SIKIŞTILAR"

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Turgay S. ve yanındaki arkadaşını çıkartarak ambulansa bindirdi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otomobilden çıkartılan yaralılar ve hafif ticari araçtan çıkartılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunu ağır olduğunu öğrenildi.
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Öte yandan, hafif ticari araç ile otomobilin çok süratli oldukları için kazanın gerçekleştiği iddia edildi. (İHA)

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