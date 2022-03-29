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Adana'da korkunç kaza! Refüjde turunç toplayan kadınlara araba çarptı: 3 ölü

29.03.2022 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gece saatlerinde yaşanan korkunç kazada, refüjdeki ağaçlardan turunç toplantısı öne sürülen 3 kadına otomobil çarptı. Kontrolden çıkan aracın çarptığı kadınlar hayatını kaybetti

Adana'da korkunç kaza! Refüjde turunç toplayan kadınlara araba çarptı: 3 ölü

Korkunç kaza, 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi.

Muhittin Kutay A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Otomobil bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı öne sürülen Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobil de çarptı.

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Kazayı fark eden polis merkezindeki görevli memurların durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın öldüğü belirlendi.

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Kazada hayatını kaybeden kadınların cansız bedeni polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza yerinde kadınlardan geriye yalnızca turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.

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Her iki otomobilin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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