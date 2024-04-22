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  4. Adana'da korkunç kaza! Uçuruma düşen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'da korkunç kaza! Uçuruma düşen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı

22.04.2024 08:59
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Adana'da korkunç kaza! Uçuruma düşen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Korkunç kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Minibüs
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