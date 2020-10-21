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Adana'da korkunç kaza! Üstünden çok sayıda araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir erkek, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç kaza! Üstünden çok sayıda araç geçti

Kaza, saat 20.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇTİ

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yerdeki cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı. Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ DNA TESTİ İLE AYDINLATILACAK

Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. (DHA)

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