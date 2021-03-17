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  4. Adana'da korkunç olay! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atladılar

Adana'da korkunç olay! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atladılar

17.03.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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Adana'da korkunç olay! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atladılar

Adana'da evlenmelerine izin verilmediği öne sürülen Bayram T. (18) ve Büşra D. (18), iddiaya göre el ele tutuşup 4'üncü kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Büşra D., iddiaya göre ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Bayram T. ile gece saatlerinde kaçtı. Bunun üzerine Büşra D.'nin ailesi, kızlarını geri almak için Bayram T.'nin ailesine ait 4 katlı binaya geldi. Kızlarının Bayram T. ile kaçtığını söyleyen yakınları, Büşra'nın eve dönmesini istedi. Bayram T.'nin yakınları ise kendilerinden haber alamadığını belirtip, nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Daha sonra binanın 4'üncü katındaki teras dairesinin boş olduğunu, burada olabileceklerini düşünen yakınları, en üst kata çıkarak, kapıyı açmaya çalıştı.

EL ELE TUTUŞUP İNTİHARA KALKIŞTILAR

Kapının kilitli olduğunu fark eden yakınları, açmak için çaba sarf ettiği sırada dairede bulunan genç sevgililer Bayram T. ve Büşra D., iddiaya göre el ele tutuşup, atladı. Ağır yaralanan iki gencin yerde hareketsiz yattığını gören her iki gencin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İki genç, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana
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