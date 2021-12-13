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  4. Adana'da korkunç olay! İki arkadaşın elektrikle oyunu feci şekilde son buldu

Adana'da korkunç olay! İki arkadaşın elektrikle oyunu feci şekilde son buldu

13.12.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan olayda, iki gencin oyunu korkunç şekilde son buldu. Birlikte oturduğu arkadaşına "Elektrik telini tek elle tutunca elektrik çarpmaz" dedikten sonra elektrik direğine çıkıp, telleri tuttuğu öne sürülen Hasan Z. (17), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da korkunç olay! İki arkadaşın elektrikle oyunu feci şekilde son buldu

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Z., gece vakti arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi. Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı. Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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Adana
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