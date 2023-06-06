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Adana'da korkunç olay: Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi?

06.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş B.B. (44), evinde ölü olarak bulundu. B.B.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine komşularının ihbarda bulunduğu, olay yerine gelen polislerin B.B.'nin cansız bedenini kanlar içinde bulduğu öğrenildi. Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Adana'da korkunç olay: Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi?

Dehşete düşüren olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş B.B.'nin evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.

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KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. B.B.'yi kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

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CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

B.B.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı. B.B.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Adana karakol komutanı jandarma

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