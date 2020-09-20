HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da korkunç olay! Omzundan düşürdüğü tüfekle 8 yaşındaki kardeşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! Omzundan düşürdüğü tüfekle 8 yaşındaki kardeşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde babasının tüfeği ile kuş avlamadan dönerken ayağı kayıp düşen 12 yaşındaki çocuğun omuzundan düşen tüfeğin ateş alması sonucu, 8 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! Omzundan düşürdüğü tüfekle 8 yaşındaki kardeşini öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesinde Bucak Mahallesinde 12 yaşındaki S.Ç., 8 yaşındaki kardeşi E.Ç. ile ailelerinden habersiz evin yakınında tüfekle kuş avladıktan sonra eve döndüğü esnada ayağının kayması sonucu omzunda bulunan tüfeğin düşmesiyle kardeşi E.Ç.’yi boyun ve sağ omuz üstünden vurarak yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

8 yaşındaki E.Ç., kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullanılan tek kırma tüfeğe jandarma ekipleri tarafından el konulurken, aile ve 12 yaşındaki S.Ç. hakkında 18 yaşından küçük olması sebebiyle suça sürüklenen çocuk sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Bakan Selçuk yapılan hazırlıkları tek tek sıraladıBakan Selçuk yapılan hazırlıkları tek tek sıraladı
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Diğer Haberler
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Niğde'deki deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Muharrem İnce'nin ‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan ve yüzyüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk yapılan hazırlıkları tek tek sıraladı
Madrid’de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi
Madrid’de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.