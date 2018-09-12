Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit G. (35) adlı şahıs, kız kardeşini arayarak beraber yaşadığı sevgilisi Sezen A.’yı (30) öldürdüğünü söyleyip intihar edeceğini söyledi. Durumu öğrenen Hamit G.’nin kardeşi telefonu kapatır kapatmaz olay yerine gitti. Olay yerine gelen kız kardeşi Hamit G. ve Sezen A.’yı başından vurulmuş halde buldu.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G. ve Sezen A.’nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay yerinde bulunan Hamit G.’nin kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G.’nin Sezen A.’nın başına 1 el ateş ettiği, ardından aynı silahla kendini başına 1 el ateş ettiği öğrenildi.
Öte yandan Hamit G.’nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hamit G. ile Sezen A.’nın kiraladıkları lüks villada beraber yaşadığı öğrenildi. Hamit G. ve Sezen A.’nın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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