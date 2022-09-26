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Adana'da korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

26.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da psikolojik ve ailevi sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, ormanlık alana götürdüğü kızı Hiranur'u silahla öldürdükten sonra kendi başına ateş edip intihar etti. Acı haberi alan Yıldırım'ın ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Öte yandan Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alındı.

Adana'da korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Korkunç olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olup uyuşturucu kullanan, ailevi sorunları da olduğu belirtilen Eylül Yıldırım, ormanlık alanda kızını öldürüp intihar etti. Olayla ilgili Yıldırım'ın eski eşi gözaltına alınırken acı haberi alan Yıldırım'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti. Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi.

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Her satırı korkunç! Eşini ve 3 kızını öldürdü, ifadesi kan dondurdu: 'Sesler duydum, delirttiniz beni dedim...'Her satırı korkunç! Eşini ve 3 kızını öldürdü, ifadesi kan dondurdu: 'Sesler duydum, delirttiniz beni dedim...'

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü.

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ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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cinayet İntihar Adana Sarıçam
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