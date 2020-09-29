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Adana'da korkunç olay! Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 22:25 | Son Güncelleme

Adana’da markette paketçi olarak çalışan bir kişi, sipariş getirdiği apartmanın 9’uncu katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 74065 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette paketçi olarak çalışan 37 yaşındaki Nail Polat, bir apartmanın 9’uncu katında oturan Murat Akol’a sipariş getirdi.

9'UNCU KATTAN ZEMİN KATA DÜŞTÜ

Polat siparişi teslim ettikten sonra, asansörün kapısını açtı. Asansörün kabini başka bir katta olduğu için Polat, 9’uncu kattan zemin kata düştü. Siparişi teslim alan Murat Akol ise durumu fark etmesi üzerine olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat’ın olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi. Polat’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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