HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da korkunç olay! Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı

Adana'da korkunç olay! Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 07:06 | Son Güncelleme

Adana’da, bir kişi tabancayla korkutmak istediğini arkadaşını silahın kazara ateş alması sonucunda öldürdü.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. ile Mert Akıllıca (22) bir kafede buluştular. E.A. arkadaşı Mert Akıllıca’yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak istedi. E.A. tabancanın şarjörünü çıkarttı. Ardından tabancanın namlusunu Akıllıca’nın kafasına doğru uzattı. Silahın boş olduğunu düşünen E.A. tetiğe bastı. Tabancanın namlusunda bulunan mermi ateş alarak Akıllıca’nın başına isabet etti.

E.A. ve yanında bulunan arkadaşı bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akıllıca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akıllıca’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren E.A. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna ettiEvinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti
Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

Diğer Haberler
İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

Bebek'te boru patladı, fışkıran su uzun süre boşa aktı

Bebek'te boru patladı, fışkıran su uzun süre boşa aktı

İzmir'de koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı

Koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı

Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası kaç para?

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası kaç para?

Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.