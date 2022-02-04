HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da korkunç yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Adana’da korkunç yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

04.02.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kişisel hijyenik ürünler üreten bir fabrikanın deposunda korkunç bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran yangın nedeniyle depo adeta alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahale devam ediyor.

Adana’da korkunç yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Feci yangın, dün saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’deki kişisel hijyenik ürün üreten fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikanın deposundan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

9fecdb3529f9a69f377259dab589807a

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depoda herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi.

93fe2a0aad1bb0a0828fb095fbf95c2d

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

00410d098125c2549f5303bafa042a4b

Takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. (DHA)

8979f94d15b042b5bb595f0aaa57e1ca

ff11635e95ab3e335e7307a0110c01db

Son dakika: Metroda yangın paniği! Bakırköy Metro İstasyonu’nda dumanlar yükseldiSon dakika: Metroda yangın paniği! Bakırköy Metro İstasyonu’nda dumanlar yükseldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giderken neye uğradığını şaşırdı! Yerin altından...Eve giderken neye uğradığını şaşırdı! Yerin altından...
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı için kararını verdiKomisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı için kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

İlginizi Çekebilir

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.