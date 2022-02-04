Adana’da korkunç yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Feci yangın, dün saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’deki kişisel hijyenik ürün üreten fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikanın deposundan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depoda herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. (DHA)



