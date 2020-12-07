Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Adana’da koronavirüs vakalarındaki artış endişeye neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında. Son haftada Adana’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin’de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun’da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu’da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74” ifadelerini kullandı.

KENTİN TAMAMI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Adana’daki koronavirüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Adana’nın risk haritasında kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandığı görüldü. Adana’da genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, semt pazarları gibi toplu alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe oluşturuyor.